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Yusuf Yazıcı da Griezmann gibi yaptı

Yapılan çalışmalar sonrasındaki serbest zamanlarda da oyuncular yeni hareketler denerken, Yusuf Yazıcı ise dünya yıldızları Griezmann ve Simeone'nin başlattığı akıma uydu.

Kaynak: Sabah
Yusuf Yazıcı da Griezmann gibi yaptı
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01 Şubat 2019 09:00
Ligde sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını dün tek antrenmanla sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonrasındaki serbest zamanlarda da oyuncular yeni hareketler denerken, Yusuf Yazıcı ise dünya yıldızları Griezmann ve Simeone'nin başlattığı akıma uydu.

Yaptığı ilk vuruşta direğe takılan Yusuf, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağın kaleyle buluşacağından emin hareketlerle arkasına bile bakmadan soyunma odasına gitti.

Yusuf idmanı ziyaret eden Trabzonspor'un Gümüşhane Futbol Takımı sporcuları ile de hatıra fotoğrafı çektirdi

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