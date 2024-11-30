Yusuf Şimşek: 'Yolumuza bakacağız'

Adanaspor'un çalıştırıcısı Yusuf Şimşek, Kocaelispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise zorlu bir maç olacağını bildiklerini ve ona göre mücadele ettiklerini belirterek, neredeyse başa baş bir mücadele olduğunu, özellikle ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini kaydetti.
Müsabaka hakeminin ilk yarıda oyun çok fazla durmamasına rağmen oynanmayan süre olarak 6 dakika belirlediğini ve 9 dakika oynattığını öne süren Şimşek, bu sürede ilk golü yediklerini aktardı.
Şimşek, şunları söyledi:
"Kocaelispor'u, taraftarını tebrik ediyorum. Rakibimiz Kocaelispor değil, buraya puan ya da puanlar almaya gelmiştik. Nasip olmadı. Yolumuza bakacağız. Oyuncu kardeşlerimi de kutluyorum, inanılmaz mücadele verdiler. Dört haftadır takımın başındayız, elimizden geldiği kadar bir şeyler vermeye çalışıyoruz. İnşallah Adanaspor'un ligde kalması için savaşımızı sürdüreceğiz."
Müsabaka hakeminin ilk yarıda oyun çok fazla durmamasına rağmen oynanmayan süre olarak 6 dakika belirlediğini ve 9 dakika oynattığını öne süren Şimşek, bu sürede ilk golü yediklerini aktardı.
Şimşek, şunları söyledi:
"Kocaelispor'u, taraftarını tebrik ediyorum. Rakibimiz Kocaelispor değil, buraya puan ya da puanlar almaya gelmiştik. Nasip olmadı. Yolumuza bakacağız. Oyuncu kardeşlerimi de kutluyorum, inanılmaz mücadele verdiler. Dört haftadır takımın başındayız, elimizden geldiği kadar bir şeyler vermeye çalışıyoruz. İnşallah Adanaspor'un ligde kalması için savaşımızı sürdüreceğiz."
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