Yusuf Şimşek: 'Yolumuza bakacağız'

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise zorlu bir maç olacağını bildiklerini ve ona göre mücadele ettiklerini belirterek, neredeyse başa baş bir mücadele olduğunu, özellikle ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini kaydetti.Müsabaka hakeminin ilk yarıda oyun çok fazla durmamasına rağmen oynanmayan süre olarak 6 dakika belirlediğini ve 9 dakika oynattığını öne süren Şimşek, bu sürede ilk golü yediklerini aktardı.Şimşek, şunları söyledi: