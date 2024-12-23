Yusuf Sarı için Süper Lig'den 1.5 milyon euroluk teklif!

Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'ya Başakşehir'in talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Sarı için Süper Lig'den 1.5 milyon euroluk teklif!
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23 Aralık 2024 20:12
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı ile ilgili bir transsfer iddiası geldi.

Tecrübeli futbolcu ile Başakşehir'in ilgilendiği öne sürüldü.

"1.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF"

Yağız Sabuncuoğlu'un haberine göre; Başakşehir, Yusuf Sarı'ya 1.5 milyon euro maaş teklif etti.

"ANLAŞMA YAKIN"

Yusuf Sarı'nın Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı.

BU SEZON NE YAPTI?

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta 939 dakika süre aldı ve takımına bir asistlik katkı verdi.

 

 

 

 

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