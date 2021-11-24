Yusuf Demir, Barcelona'da tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona, sahasında Portekiz'in Benfica takımıyla golsüz berabere kaldı.
Yusuf Demir (18 yaş 174 gün), Lionel Messi'den (17 yaş 166 gün) sonra Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu.
Bir topu direkten dönen 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Benfica'ya karşı 68. dakikada yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı.
Yusuf Demir (18 yaş 174 gün), Lionel Messi'den (17 yaş 166 gün) sonra Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu.
Bir topu direkten dönen 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Benfica'ya karşı 68. dakikada yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı.