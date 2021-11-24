Yusuf Demir, Barcelona'da tarihe geçti

Barcelona'nın Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir, İspanyol ekibinde tarihe geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Yusuf Demir, Barcelona'da tarihe geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2021 14:03
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona, sahasında Portekiz'in Benfica takımıyla golsüz berabere kaldı.

Yusuf Demir (18 yaş 174 gün), Lionel Messi'den (17 yaş 166 gün) sonra Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu.

Bir topu direkten dönen 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Benfica'ya karşı 68. dakikada yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.