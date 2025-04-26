Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"
Teknik direktörlerinin rotasyon ve sistem değişikliğine gittiğini belirten genç oyuncu, "Oynamadığım dönemde daha fazla çalışmam gerekiyordu. Bugün hocamız yeniden şans verdi, ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Güzel bir mücadele gösterdik." ifadelerini kullandı.
"KALAN 5 MAÇI DA İYİ OYUNLA KAZANMAK İSTİYORUZ"
Sezonun kalan bölümüne odaklandıklarını vurgulayan Yusuf, "Kalan 5 maçı da iyi oyunla galip gelerek sezonu kapatmak istiyoruz." dedi.
"DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"
Maçın başlangıcına değinen Yusuf Akçiçek, "Maça tutuk başladık. Daha istekli olmamız gerekiyordu. Dakika 20'den sonra kendi oyunumuzu oynamaya başladık. İlk yarıda gol bulamadık. Devre arasında, daha istekli olmamız gerektiğini konuştuk." diye konuştu.
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
İkinci yarıdaki performanslarını değerlendiren Yusuf, "İkinci yarıya iyi başladık, şanslar yakaladık ama atamadık. Rakibimizin de direncinin kırılmasıyla üst üste goller bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
Yusuf Akçiçek: "Devre arasında konuştuk"
Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.
Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
- 22:14 Jose Morais'tan vatandaşı olan VAR hakemi Rui Silva'ya tepki
- 22:13 Bodrum FK - Samsunspor maçı sonrası olay!
- 22:12 Ziraat Bankkart, final serisinde 2-0 öne geçti!
- 21:59 Burak Kızılhan: "Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı!"
- 21:55 Gaziantep FK: "Konsantrasyon problemi yaşadık"
- 21:50 Bodrum FK'li oyunculardan hakem tepkisi!
- 21:44 Yusuf Akçiçek: "Devre arasında konuştuk"
- 21:38 Maxim: "Penaltı şaka gibi!"
- 21:37 Eintracht Frankfurt'tan 4 gollü net galibiyet!
- 21:33 Gaziantep FK'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem isyanı
- 21:33 Mourinho: "Hakemlerden canımız yandı"
- 21:22 Edin Dzeko'dan hakem tepkisi!
- 21:16 İrfan Can Eğribayat'tan Badou N'Diaye tepki
- 21:13 Crystal Palace, finale yükseldi!
- 21:08 Samsunspor, Avrupa için yeniden online! Son bölümde gol ve penaltı iptal
- 21:01 Talisca'dan Süper Lig'de inanılmaz rakam!
- 20:55 Fenerbahçe'den Gaziantep'te geri dönüş!
- 20:30 Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!
- 20:22 Fenerbahçe'nin golü iptal edildi!
- 20:07 Beşiktaş Fibabanka'dan sahasında iki farkla galip!
- 19:59 Fenerbahçe'de Dzeko'nun pozisyonları için penaltı itirazı
- 19:47 FIFA'dan Antalyaspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'a yasak
- 19:40 Mustafa Kurbanoğlu: "Kaybetme lüksümüz yoktu"
- 19:36 Denizli'de maç sonunda olay!
- 19:35 Denizli'de maç sonunda olay!
- 19:29 Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı sözleri
- 19:26 Emre Belözoğlu: "Sivasspor daha fazla istedi"
- 19:17 Filip Kostic, Beşiktaş derbisinde yok!
- 19:06 Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
- 19:06 MHK'dan Abdullah Buğra Taşkınsoy için açıklama!
- 18:57 Wolverhampton'dan ligde altı maçlık galibiyet serisi!
- 18:43 Eyüpspor: "FIFA'nın transfer yasağını kaldırdık"
- 18:34 Borussia Dortmund'dan ligde büyük yükseliş!
- 18:32 Jose Mourinho: "Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum"
- 18:26 Bayern Münih'ten şampiyonluğa son adım!
- 18:24 Bayer Leverkusen, sahasında hata yapmadı
- 18:06 UEFA, Gençlik Ligi'nde yarı final oynayan futbolcular için kariyer eğitimi düzenledi
- 18:03 Sivasspor'dan kritik galibiyet; Küme düşme hattı karıştı
- 18:02 TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları
- 17:58 Gaziantep FK - Fenerbahçe: 11'ler
- 17:54 Andre Onana, Suudi Arabistan yolcusu
- 17:47 Real Betis'te Antony için karar!
- 17:38 Meriç Nehri Kürek Parkuru dünyaya açılacak
- 17:37 UEFA, Trabzonspor'un saha değişikliği isteğini kabul etmedi
- 17:35 Milli atletler, İran'da 2 madalya kazandı
- 17:34 Kevin De Bruyne için teklif masada
- 17:31 Aboubakar'ın Beşiktaş maçına çıkmama nedeni ortaya çıktı!
- 17:22 Manchester United'da dev hedef: Cole Palmer!
- 17:19 Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü!
- 17:10 Dursun Özbek: "UEFA'ya başvurduk"
- 17:05 Milli voleybolcu Ege Melisa Bükmen, Kuzeyboru'da
- 16:58 Düzce'de maceraseverler hafta sonunu rafting yaparak değerlendirdi
- 16:46 Celtic, üst üste 4. kez şampiyon!
- 16:36 Ali Koç: "Mourinho gelecek sezon kalacak"
- 16:26 Chelsea, Everton'ı tek golle geçti!
- 16:09 Altınordu lidere karşı sahaya çıkacak
- 16:06 Manisa FK çok kritik virajda
- 16:04 Göztepe, kupa sonrası lige odaklandı
- 16:04 Menemen FK'nın rakibi Karacabey Belediyespor
- 16:01 Göztepe filede Scuka'yı aldı
Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
Wolverhampton'dan ligde altı maçlık galibiyet serisi!
Borussia Dortmund'dan ligde büyük yükseliş!
Bayern Münih'ten şampiyonluğa son adım!
Andre Onana, Suudi Arabistan yolcusu
Real Betis'te Antony için karar!
Kevin De Bruyne için teklif masada
Manchester United'da sakatlık şoku
Heidenheim, deplasmanda hasreti bitirdi!
Ryan Giggs: "Amorim'in, bir United oyuncusunu anlamaya ihtiyacı var"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Fenerbahçe, Napoli'nin yıldız 8 numarasına talip!
-
2
Jonathan David'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
-
3
Fenerbahçe'de kritik Divan Kurulu yapıldı: "Göreve devam, seçim yok!"
-
4
Barcelona-Real Madrid: Muhtemel 11'ler
-
5
Victor Osimhen'e Muhammed Salah tarifesi!
-
6
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda tartışma: Kutlualp ve Özat
-
7
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 11'ler
-
8
Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi
-
9
Şekip Mosturoğlu: "10 senedir şampiyon olamıyoruz, bunu tartışmalıyız"
-
10
Galatasaray'dan Jan Oblak hamlesi!