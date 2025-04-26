Yusuf Akçiçek: 'Devre arasında konuştuk'

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"



Teknik direktörlerinin rotasyon ve sistem değişikliğine gittiğini belirten genç oyuncu, "Oynamadığım dönemde daha fazla çalışmam gerekiyordu. Bugün hocamız yeniden şans verdi, ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Güzel bir mücadele gösterdik." ifadelerini kullandı.



"KALAN 5 MAÇI DA İYİ OYUNLA KAZANMAK İSTİYORUZ"



Sezonun kalan bölümüne odaklandıklarını vurgulayan Yusuf, "Kalan 5 maçı da iyi oyunla galip gelerek sezonu kapatmak istiyoruz." dedi.



"DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"



Maçın başlangıcına değinen Yusuf Akçiçek, "Maça tutuk başladık. Daha istekli olmamız gerekiyordu. Dakika 20'den sonra kendi oyunumuzu oynamaya başladık. İlk yarıda gol bulamadık. Devre arasında, daha istekli olmamız gerektiğini konuştuk." diye konuştu.



"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"



İkinci yarıdaki performanslarını değerlendiren Yusuf, "İkinci yarıya iyi başladık, şanslar yakaladık ama atamadık. Rakibimizin de direncinin kırılmasıyla üst üste goller bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



