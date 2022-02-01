Yunus Akgün'de beklenen oldu!

Yunus Akgün'ün hayali gerçekleşiyor! A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Yunus Akgün'le ilgili kesin kararını verdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün'de beklenen oldu!
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01 Şubat 2022 11:17
Galatasaray'dan sezon başında 1 yıllığına Adana Demirspor'a kiralanan ve burada gösterdiği performansla manşetleri süsleyen Yunus Akgün'ün A Milli Takım hayali gerçek oluyor.

Stefan Kuntz mart ayında Yunus Akgün'ün A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet etme kararı aldı.

YUNUS AKGÜN İLK KEZ A MİLLİ TAKIM'DA

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 23 maçta 8 gol, 13 asistlik müthiş bir performans sergileyen Yunus Akgün, A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçirmeye hazırlanıyor.

Daha önce milli takımın alt yaş kategorilerinde defalarca forma giyen Yunus Akgün, Stefan Kuntz tarafından mart ayında ilk kez A Milli Takım'a davet edilecek.

KUNTZ: "6 YENİ FUTBOLCU DAHİL OLABİLİR"

Stefan Kuntz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mart ayında milli takıma 6 yeni futbolcuyu davet edebileceğini açıklamış, konuyla ilgili, "Hangi kriterlere göre oyuncu seçtiğimizi sorarsanız; geçmişteki performansları, taktiksel olarak esneklik verip vermemesi... Bunlara göre belirliyoruz. Mart ayında 6 yeni isim milli takım kadrosuna dahil olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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