Yunus Akgün: "Daha iyi bir Yunus olacak"

Galatasaray'ın galibiyet golünü kaydeden Yunus Akgün, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

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Yunus Akgün: 'Daha iyi bir Yunus olacak'
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06 Ekim 2024 21:36
Galatasaray'ın galibiyet golünü kaydeden Yunus Akgün, Alanyaspor maçının ardından açıklama yaptı.

Yunus Akgün yaptığı açıklamada, "Geçen iki maçta istediğimiz sonuçları alamamıştık. Bugün kazanmak önemliydi. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maç oynadıkça daha iyi bir Yunus olacağını söylemiştim. Daha da iyi olacağım inşallah." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Sol kanatta az oynamıştım. Hocam bana neler istediğini söylemişti. Sağ sol hiç fark etmiyor. İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

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