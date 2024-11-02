Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe ve Galatasaray cevabı!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medyada gündem oldu.



Yıldırım, sosyal medyada bir Fenerbahçeli hesabın, "Fenerbahçe maçından 20 gün önce mobese kamerasına dahi konuşan Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçına 10 gün kalmasına rağmen yokları oynuyor. Neredesin?" şeklinde paylaşımına, "Söz gümüşse, sükut altundur... Nerede miyim diye merak ediyorsun... Söyleyeyim: İstanbul Yeniköy'de rakı balık yapıyorum ve 10 Kasım'da Rams Park'taki Samsunspor'umun show'unun hayalini kuruyorum.." yanıtını verdi.



Yıldırım, daha sonra ise, "Fenerbahçe maçına 23 gün kala konuşmaya başlayıp, her gün açıklama yapan ve bunu "Samsunspor'un reklamını yaptım" diye açıklayan Yüksel Bey, Galatasaray maçı öncesi "Söz gümüşse, sükut altındır" diyor... Galatasaray maçı öncesi niye Samsunspor'un reklamını yapmıyorsunuz?" şeklinde gelen bir yoruma, "Galatasaray medyası Fenerbahçe medyasından daha akıllı hareket ediyor... Bana mikrofon uzatan yok. Artık mobesa kameralarına konuşmayı bıraktım. Fenerbahçe medyası eştiği kuyuya düşünce mat oldu. Şimdide bana gaz veriyor. Oyun içinde oyun var ama artık Samsunspor taraftarı ve oyuncular takımına sahip çıkıyor. Böylece benim başkanlık işim kolaylaştı..." sözleriyle cevap verdi.



Yüksel Yıldırım'ın sosyal medyadaki bu açıklamaları büyük yankı uyandırdı.



