Yılmaz Vural'a Vali Şahin'den tam destek

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde Şahin, ikinci yarının başında göreve gelen sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Yılmaz Vural'a "hayırlı olsun" temennisini iletti.



Şahin, Vural'ı ziyaretinin ardından antrenman yapan futbolcuların yanına giderek onlarla bir süre sohbet etti.



Açıklamada, takım çalışmaları hakkında Vural'dan bilgi alan Vali Şahin'in şu ifadelerine yer verildi:



"Yeni Malatyaspor sahipsiz değildir. Yönetimi ile bütün Malatya sevdalılarıyla beraber Yeni Malatyaspor'un yanındayız. Bu takımı asla yalnız bırakmayacağız. Sonuna kadar destekleyeceğiz ve ligde kalmayı da başaracağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Yılmaz Vural hocamla beraber sahada da çok koşan, mücadele eden, başarılara doğru yelken açan bir Malatyaspor görüyorum."



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de ziyarette, Yeni Malatyaspor'a olan desteklerini ifade etti.



Şahin ve beraberindekiler, teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ziyarette Şahin'e, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ile İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de eşlik etti.





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