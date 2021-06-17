Yeni Malatyaspor, Tetteh ile anlaşmaya vardı

Sezona İrfan Buz yönetiminde güçlü bir kadroyla girmek isteyen Yeni Malatyaspor, uzun süredir ikna etmeye çalıştığı Tetteh'le sonunda anlaşmaya vardı

Haber; Fanatik, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor, Tetteh ile anlaşmaya vardı
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17 Haziran 2021 12:30
Yeni Malatyaspor'da gündem transfer... Sarı-kırmızılılarda İrfan Buz'la üst sıraları hedefleyen bir kadro kurulması planlanıyor. Başarılı hocanın raporu doğrultusunda gündemdeki oyuncularla görüşmelerini sürdüren Doğu temsilcisinin en ciddi hedefi Tetteh'i takımda tutmaktı.

Kiralık sözleşmesi sona eren ve birçok takımla adı anılan oyuncuyla yola devam etmek isteyen yönetim, yoğun uğraşlar sonucunda başarılı forveti ikna etti.

Maliyeti 3 milyon Euro

Şimdi ise sıra satın alma opsiyonunu kullanmaya geldi. Yeni Malatyaspor'un flaş transferi tamamen bitirmek için kasasında 3 milyon Euro çıkacak.


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