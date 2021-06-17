Yeni Malatyaspor, Tetteh ile anlaşmaya vardı

Yeni Malatyaspor'da gündem transfer... Sarı-kırmızılılarda İrfan Buz'la üst sıraları hedefleyen bir kadro kurulması planlanıyor. Başarılı hocanın raporu doğrultusunda gündemdeki oyuncularla görüşmelerini sürdüren Doğu temsilcisinin en ciddi hedefi Tetteh'i takımda tutmaktı.



Kiralık sözleşmesi sona eren ve birçok takımla adı anılan oyuncuyla yola devam etmek isteyen yönetim, yoğun uğraşlar sonucunda başarılı forveti ikna etti.



Maliyeti 3 milyon Euro



Şimdi ise sıra satın alma opsiyonunu kullanmaya geldi. Yeni Malatyaspor'un flaş transferi tamamen bitirmek için kasasında 3 milyon Euro çıkacak.



