Yeni Malatyaspor, Nsue ile ilgileniyor

Yeni Malatyaspor'un APOEL Nikosia forması giyen Emilio Nsue ile ilgilendiği öğrenildi.

, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Yeni Malatyaspor, Nsue ile ilgileniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2021 14:33
Emilio Nsue López
Emilio Nsue López
APOEL
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, APOEL Nikosia forması giyen Emilio Nsue ile ilgileniyor.

Malatyaspor Söz'ün haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor APOEL Nikosia forması giyen 31 yaşındaki sağ bek Emilio Nsue'ye teklif götürdü. Nsue, transferinde görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. APOEL forması giyen Nsue daha önce İspanya ve İngiltere kulüplerinde de forma giymişti.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.