Yeni Malatyaspor, Nsue ile ilgileniyor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, APOEL Nikosia forması giyen Emilio Nsue ile ilgileniyor.
Malatyaspor Söz'ün haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor APOEL Nikosia forması giyen 31 yaşındaki sağ bek Emilio Nsue'ye teklif götürdü. Nsue, transferinde görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. APOEL forması giyen Nsue daha önce İspanya ve İngiltere kulüplerinde de forma giymişti.
Malatyaspor Söz'ün haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor APOEL Nikosia forması giyen 31 yaşındaki sağ bek Emilio Nsue'ye teklif götürdü. Nsue, transferinde görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. APOEL forması giyen Nsue daha önce İspanya ve İngiltere kulüplerinde de forma giymişti.