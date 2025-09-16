16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Yeni Malatyaspor'da yeni başkan Aydın İşkur oldu

Yeni Malatyaspor'da Haşim Karadağ'ın yerine Aydın İşkur başkanlık koltuğuna oturdu.

calendar 16 Eylül 2025 16:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yeni Malatyaspor'da yeni başkan Aydın İşkur oldu
Yeni Malatyaspor'da 4 ay önce başkanlık koltuğuna oturan Haşim Karadağ, bugün yapılan olağanüstü kongre ile görevi Aydın İşkur'a devretti.

2'nci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağanüstü kongre yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olan Aydın İşkur, kulüp başkanlığına seçildi. 8 Haziran 2025 tarihinde yapılan kongre ile kulüp başkanlığı koltuğuna oturan Haşim Karadağ, bugün yapılan olağanüstü kongrede tek aday olan Aydın İşkur'a destek verdi.

Yapılan kongrede kulübün güncel borcunun 1 milyar 43 milyon 881 bin 61 TL olarak açıklandı. Kulüp borcu yapılan oylama ile delegeler ve eski başkan Haşim Karadağ tarafından ibra edildi.

Kulüp başkanlığına seçilen Aydın İşkur yaptığı açıklamada, "Amacımız kimse ile kavga etmek değil, Yeni Malatyaspor için ne yapabiliriz bunu önceliğimiz olarak görüyoruz. Siyasilerin kapılarını çalıp destek alabileceğimiz herkesle görüşeceğiz. Kulübümüzün geleceği için elini taşın altına koyacak herkesle çalışacağız" dedi.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
