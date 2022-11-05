Yeni Malatyaspor 2-0'ı koruyamadı!

Spor Toto 1. Lig 12. hafta maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golleri 35. dakikada penaltıdan Barış Başdaş ve 50. dakikada Haqi Osman'dan geldi. Gençlerbirliği'nin golleri 55. dakikada Gökhan Gül ve 66. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.



Yeni Malatyaspor'da ilk golü kaydeden Barış Başdaş, 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 10'a çıkardı. Gençlerbirliği ise puanını 7 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, Eyüpspor'u konuk edecek.



