Malatyaspor'un iç sahada attığı 8 golün 5'inde Adem Büyük katkı sağladı [3 gol & 2 asist].

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 10. haftasında, evindeile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-1'lık skorla kazandı.İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen mücadelede Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller, 57. dakikada Tetteh ve 68. dakikada penaltıdan Adem Büyük ile geldi. Altay'ın tek sayısını ise 84. dakikada penaltıdan Bamba kaydetti.Bu sonucun ardından Marius Sumudica ile oynadığı 2 maçtan 6 puan çıkaran Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseldi ve üst sıralara doğru hareketlendi. Üst üste 3. yenilgisini alan Altay ise 15 puanda kaldı.Altay, üç maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 3 maç kaybetti ve 2002'den sonra ilk kez bu seviyede kötü bir seri yaşadı. Öte yandan YeniSüper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecekken, Altay evinde Sivasspor'u konuk edecek.15. dakikada Yeni Malatyaspor kontratağında Chouiar'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Tetteh'in sert şutunda, kaleci Lis gole izin vermedi.19. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.43. dakikada Altay hızlı hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bamba'nın sol ayağıyla uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.