Yat yarışlarında 3. ayak tamamlanamadı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün organize ettiği 13. Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları yetersiz rüzgar sebebiyle gerçekleştirilemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yat yarışlarında 3. ayak tamamlanamadı
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06 Mart 2022 16:25
Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 13. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Rusya'dan 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, uzun süre körfezde uygun rüzgar için bekledi. Yarış için uygun rüzgar çıkmayınca hakem komitesi yatların marinaya dönmesi talimatını verdi.

Üçüncü ayak mücadelesinde ikinci gün yarışları rüzgarsızlık nedeniyle gerçekleştirilemedi. İlk gün yapılan iki yarış değerlendirmeye alınarak sonuçlar belirlendi.

6 ayaktan oluşan trofenin dördüncü ayağı, 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şöyle:

IRC-0:

1. Define (Vedat Tezman)

2. Eker 40 (Ahmet Eker)

3. Matrak 2 (Orhan Özdaş)

IRC-1:

1. Team Linea Rossa (Onur Tok)

2. Vamos (Erce Demirtaş)

3. Nissan Fifty Fifty (Bartu Özsoy)

IRC-2:

1. Wings Of İsland (Tora Kutoğlu)

2. Corendon Cheese (Güney Kaptan)

3. Omani (Tunca Çalışkan)

IRC-3:

1. Marmarisa (Gleb Semerenko)

2. Ada Sailor (Ali Öztürk)

3. Capella 2 (İhsan Kalaycı)

IRC-4:

1. VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2. Boomerang (Serdar Şahin)

3. Kaçamak (Serbülent Bengitoz)

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