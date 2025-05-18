Elazığ'da yaşayan bilek güreşi Türkiye şampiyonu 15 yaşındaki Yakub Doğan, yeni madalyalar için çalışıyor.



Kaya Karakaya Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Eyyüp Genç'in bilek güreşine yönlendirdiği 10. sınıf öğrencisi Yakub Doğan kısa sürede kendisini branşta geliştirdi.



Öğretmeninin yardımıyla okulun spor salonunda her gün antrenman yaparak katıldığı 15 bölgesel turnuvada birincilik elde eden Doğan, geçen yıl Okullararası Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.



Doğan, bu yıl Manisa'da yine gençler kategorisinde Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda 65 kilo erkekler sağ kolda ikinci, sol kolda ise kürsünün en üst basamağında yer aldı.



Ay-yıldızlı formayla Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak isteyen Yakub Doğan, AA muhabirine, öğretmeni sayesinde iyi seviyeye geldiğini söyledi.



Spora ilgisinin olduğunu, ailesinin sürekli spor konusunda kendisini desteklediğini ifade eden Doğan, "Hocamın çalışmaları sayesinde bu branşa yeteneğimin olduğunu fark ettim. Bilek güreşi sporuna yoğunlaştım. Her başarımda branşa ilgim daha çok arttı." dedi.



