Yağmur Karaoğlu: 'Galatasaray'a veda zamanı'

Önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi'nde başarı olmak isteyen Galatasaray Daikin'de transfer gelişmeleri hız kazandı. Sarı-kırmızılı takımda Yağmur Karaoğlu vedasını sosyal medyadan açıkladı.



İŞTE O AÇIKLAMA



"Yurtdışı deneyimim ve ardından yaşadığım sakatlıktan sonra bana kapılarını açan Galatasaray Spor Kulübü'ne bugün veda zamanı... Geçtiğimiz sezon boyunca bizlere destek olan Galatasaray taraftarı başta olmak üzere, beraber çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik - idari kadromuza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Uzun, bazen üzüldüğümüz bazen sevindiğimiz ama sahada elimizden geleni yaptığımız bu güzel ve Galatasaray forması altında geçen sezonu kariyerimin önemli hatıralarından biri olarak saklayacağım. Herkese, her şey için teşekkür ederim."





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