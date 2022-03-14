Xavi: "Galatasaray'ı yeneceğiz!"

Barcelona'nın hocası Xavi, Osasuna maçı sonrası Galatasaray ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi: 'Galatasaray'ı yeneceğiz!'
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14 Mart 2022 01:21
Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna'ya karşı elde ettikleri galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

4-0'lık galibiyet sonrası konuşan Xavi, "Galatasaray maçı bizim için tehlike alarmından daha fazlasıydı. Bu bir gerçekti. Düşük yoğunlukta bir maç oynadık. Daha önce de söyledim. Yoğunluğu düşürürseniz, kimseyi yenemezsiniz. Osasuna karşısında öyle değildi. Buraya geldiğimden beri en iyi maçlarımdan birini oynadık. Bize moral ve özgüven veren bir maçtı. Kazanmak önemliydi." dedi.

Galatasaray ve Real Madrid maçlarında kuracağı 11'e ve rotasyon yapıp yapmayacağına dair gelen soruya Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Durumlara da bağlı olarak bir 11 belirleyeceğim. Sakatlıklar, yorgunluklar, cezalar... Ancak, Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız!" açıklamasını yaptı.

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