Xavi'den Lewandowski sorusuna yanıt

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, yıldız golcü Robert Lewandowski için açıklama yaptı.



Bir basın mensubunun, "Robert Lewandowski, 33 yaşında, Barcelona bu yaşlarda oyuncuları mı transfer edecek?" sorusuna cevap veren Xavi, "Daniel Alves'le 38 yaşında imzaladık. Bu yaşla ilgili değil, oyunla ilgili bir durum. Futbolcular artık kendilerine iyi bakıyorlar ve her yılda profesyonel olarak daha iyi durumda oluyorlar" diye cevap verdi.



Lewandowski için Avrupa futbolundaki yaşı ilerlemiş futbolcuları örnek gösteren genç teknik adam, "Ibrahimovic, Modric ve Daniel Alves hepsi büyük kulüpte ve performans gösteriyor. Ayrıca Messi ve Ronaldo da var. Yaş bizim için bir öncelik değil. Önemli olan futbolcunun bizi oyunumuzu daha iyi hale getirmesi" şeklinde konuştu.



