Xabi Alonso: 'Endrick'in zamanı gelecek'

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun göreve başlamasıyla birlikte Endrick, formayı unuttu. 19 yaşındaki futbolcu, Xabi Alonso'nun göreve başlamasıyla birlikte bu sezon hiç süre almadı.Xabi Alonso, ayrılık haberleri de çıkan Brezilyalı futbolcu ile ilgili konuştu. İspanyol teknik adam,dedi.Sözlerine devam eden Alonso,diye konuştu.Endrick'in devre arası transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılabileceği haberleri gündeme gelmişti.Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Endrick'in Real Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.