23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Xabi Alonso: "Endrick'in zamanı gelecek"

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, bu sezon süre vermediği Endrick ile ilgili konuştu. Alonso, "Onun da zamanı gelecek." dedi.

23 Ekim 2025 17:28 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 17:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso: 'Endrick'in zamanı gelecek'




Real Madrid'de Xabi Alonso'nun göreve başlamasıyla birlikte Endrick, formayı unuttu. 19 yaşındaki futbolcu, Xabi Alonso'nun göreve başlamasıyla birlikte bu sezon hiç süre almadı.

ENDRICK İÇİN MESAJ

Xabi Alonso, ayrılık haberleri de çıkan Brezilyalı futbolcu ile ilgili konuştu. İspanyol teknik adam, "Elbette herkes oynamak ister. Genç bir oyuncu ise bunu daha da çok ister." dedi.

Sözlerine devam eden Alonso, "Endrick sabırlı olmalı, hazır olmalı ve Real Madrid'de olduğunu bilmeli. Onun da zamanı gelecek." diye konuştu.

AYRILIK HABERLERİ

Endrick'in devre arası transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılabileceği haberleri gündeme gelmişti.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Endrick'in Real Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

  
