Wout Weghorst'un sevinci için açıklama!

Weghorst'un ayrılık işareti olarak yorumlanan gol sevinci sonrası menajerinden açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Wout Weghorst'un sevinci için açıklama!
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07 Ocak 2023 20:27
Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Wout Weghorst'un Kasımpaşa karşısında attığı gol sevinci çeşitli tartışmalara yol açtı.

Sosyal medyada, Wout Weghorst'un gol sırasında önce kalp işareti yapıp ardından 'Bye bye' işareti yapması ayrılığa yoruldu.

"SADECE BİR KUTLAMA"

Weghorst'un menajeri Simon Cziommre ise Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. Bir problem yok. Wout, sadece bir kutlama yaptı." ifadelerini kullandı.

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