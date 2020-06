World Peace: "Davis, Hall of Fame kalibresinde biri, ama önce Howard'ı geçmeli!"

Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, Los Angeles Lakers'ın süperstarı Anthony Davis'in Hall of Fame kalibresinde bir oyuncu olduğunu, ancak takım arkadaşı Dwight Howard'ın gerisinde kaldığını söyledi.



Davis, Mart ayında henüz 27 yaşına girmiş olmasına rağmen, World Peace gibileri, şimdiden kendisinin Naismith Basketbol Hall of Fame'e gireceğini düşünüyor.



Wolrd Peace, Heavy.com'dan Scoop B. Robinson'a, Davis'in de bu sınıfın bir üyesi olacağını düşünmesine rağmen, takım arkadaşı Howard ile ilginç bir karşılaştırma yaptı.



Eski Lakers yıldızı Howard'ın "daha iyi bir kariyere" sahip olduğunu, Davis'in bu övgüyü yakalamak için Howard'ı geçmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti:



"Yıllar içinde Anthony Davis'i çok izlemedim, çünkü New Orleans'daydı ve sadece şampiyonluğa oynayan takımları izlersiniz. Eğer sıkı bir NBA hayranı iseniz, Anthony Davis hakkında her şeyi bilirsiniz. Ben NBA'de oynadım. NBA'de oynadığım için, Anthony Davis'i biliyordum, ama onun o kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Demek istediğim, All-Star maçında Anthony Davis'i görüyorsunuz, ama oyununu gerçek anlamda izlediğinizde ve Lakers formasıyla her maçta belli bir stilde oynarken gördüğünüzde, ne kadar harika bir oyuncu olduğunu anlıyorsunuz. Ben bilmiyordum. Şu anda büyük oyuncu olma yolunda ilerliyor, kesinlikle bir Hall of Fame oyuncu, ama sanırım Dwight'ı geçmesi gerekiyor, çünkü Dwight dört kez (aslında üç kez) Yılın Savunmacısı ödülüyle daha iyi bir kariyere sahip oldu. Bence yapacak çok işi var ama harika bir oyuncu."



Davis henüz bir Yılın Savunmacısı ödülü kazanmamış olsa da, bu sezon kazanması en favori isimlerden biri. Dahası, Davis'in sezon sonunda dördüncü kez bir All-NBA takımına seçilmesi de bekleniyor.



Dwight'ın özgeçmişi sağlam olsa da, artık ligdeki en iyi pivotlardan biri olmaktan çok uzak. Öte yandan Davis, en verimli dönemine yeni giriyor.