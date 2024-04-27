Wolverhampton 6 maç sonra kazandı!

Premier Lig 35. hafta maçında Wolverhampton, sahasında Luton Town'ı 2-1 yenerek 6 maç sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wolverhampton 6 maç sonra kazandı!
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27 Nisan 2024 18:54
Premier Lig 35. hafta maçında Wolverhampton ile Luton Town karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan maçı Wolverhampton 2-1 kazandı. 

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Hee-Chan ve 50. dakikada Toti kaydetti. Luton Town'ın tek golü 80. dakikada Carlton Morris'ten geldi. 

Bu sonuçla birlikte 6 maç sonra kazanan Wolverhampton, puanını 46 yaptı. Luton Town 25 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Wolverhampton, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Luton Town, evinde Everton'ı ağırlayacak.

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