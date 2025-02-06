Washington Wizards'ın, pivotu Jonas Valanciunas'ı Sidy Cissoko ve iki adet ikinci tur draft hakkı karşılığında Sacramento Kings'e takas ettiği bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Kings'in Valanciunas'ı Cissoko ve iki 2. tur draft hakkı karşılığında Wizards'tan almayı kabul ettiğini duyurdu.



Kings'in ayrıca, Denver Nuggets'ın 2028'de ikinci tur draft hakkını ve 2029'daki kendi ikinci tur draft hakkını Wizards'a göndereceği kaydedildi.



Wizards ile oynadığı 49 maçta Valanciunas, ortalama 20 dakika sahada kalarak 11.5 sayı, 8.2 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalıyordu.



