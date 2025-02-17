Williams, Lakers takası iptal edildiğinden beri "Hornets'a dönmedi"

The Charlotte Observer'den Rod Boone'un haberine göre Los Angeles Lakers'a takası iptal edilen Mark Williams, Charlotte Hornets'a henüz dönmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Williams, Lakers takası iptal edildiğinden beri 'Hornets'a dönmedi'
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17 Şubat 2025 12:08
The Charlotte Observer'den Rod Boone'un haberine göre Los Angeles Lakers'a takası iptal edilen Mark Williams, Charlotte Hornets'a henüz dönmedi.

Takasın iptal edilmesinden sonra Hornets, üç deplasman maçına çıkarken Williams kadroda yer almamıştı.

Los Angeles Lakers, Williams'ı almak için Dalton Knecht, Cam Reddish ve gelecekteki iki draft hakkını teklif etmiş, ancak sağlık kontrolü sonrası takastan vazgeçmişti.

NBA yönetimi ayrıca, Charlotte'un Lakers'a resmi bir şikayette bulunmadığını açıkladı.

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