Wilfried Zaha'dan eleştirilere yanıt!

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan ve performansıyla eleştirilen Wilfried Zaha olay bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha'dan eleştirilere yanıt!
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08 Ekim 2024 19:10
Son güncelleme 08 Ekim 2024 19:32
Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan ve performansıyla eleştirilen Wilfried Zaha paylaşımda bulundu.

"UMURUMDA MI?"

Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Umurumdaymış gibi mi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Wilfried Zaha'nın bu paylaşımı eleştirilere yanıt olarak algılandı.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Lyon'da performansını beğenmeyen teknik direktör Pierre Sage, Wilfried Zaha'yı Nantes ile oynadıkları maçın kadrosuna almadı.

"BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

Sage, Zaha ile ilgili yaptığı açıklamada, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir sözüm var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Lyon'da 2 maça çıkan ve 76 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.


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