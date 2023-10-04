Wilfried Zaha da artık Avrupalı!

Uzun yıllar Crystal Palace forması giyen Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha, Manchester United'ı affetmedi. Zaha, eski takımına karşı Avrupa kariyerindeki ilk golünü Old Trafford'da ağlara yolladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Wilfried Zaha da artık Avrupalı!
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04 Ekim 2023 09:23
Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Manchester United deplasmanına çıkan Galatasaray'da Wilfried Zaha, Kopenhag maçının ardından kariyerindeki ikinci Avrupa sınavına çıktı.

Sarı-Kırmızılılar'da ilk 11'deki ilk maçına Ankaragücü karşısında çıkan Zaha, 2-1 kazandıkları mücadelede takımına beraberliği getiren golü atmıştı. Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez ağları havalandıran Zaha, dün kısa süre oynadığı ve Crystal Palace formasıyla uzun yıllar rakip olduğu United'a karşı Old Trafford'da 11'deydi.



TOPLAMDA 4. GOLÜNÜ ATTI

Karşısındaki savunmacısı Dalot'a zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, 23'te Sanchez'in uzun pasında rakibini adeta sırtına alarak ceza sahası içerisinde girdi ve yarım vole vuruşla golünü attı. United'a karşı Palace dahil 17. maçına çıkan çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, Old Trafford'da 3., toplamda Kırmızı Şeytanlar'a karşı 4. golünü kaydetti. 

 
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