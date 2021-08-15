İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile West Ham United arasında oynanan maç nefesleri kesti. Newcastle mücadelede iki kez öne geçti ama kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip West Ham oldu.



Newcastle, Callum Wilson'un 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. West Ham, 18. dakikada Aaron Cresswell ile durumu 1-1 yaptı. Newcastle, 40'ta Jacob Murphy ile 2-1 öne geçti ve soyunma odasına önde gitti.



İkinci yarı West Ham, 53. dakikada Said Benrahma, 63. dakikada Tomas Soucek ve 66. dakikada Michail Antonio'nun golleriyle durumu 4-2 yaptı ve bu skorla maçı kazandı.



West Ham çarpıcı skorla lige 3 puanla başlarken, Newcastle öne geçmesine rağmen mücadeleden puan alamadı.



İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, Aston Villa'ya konuk olacak. West Ham United, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi ağırlayacak.



