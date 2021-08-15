İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile West Ham United arasında oynanan maç nefesleri kesti. Newcastle mücadelede iki kez öne geçti ama kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip West Ham oldu.
Newcastle, Callum Wilson'un 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. West Ham, 18. dakikada Aaron Cresswell ile durumu 1-1 yaptı. Newcastle, 40'ta Jacob Murphy ile 2-1 öne geçti ve soyunma odasına önde gitti.
İkinci yarı West Ham, 53. dakikada Said Benrahma, 63. dakikada Tomas Soucek ve 66. dakikada Michail Antonio'nun golleriyle durumu 4-2 yaptı ve bu skorla maçı kazandı.
West Ham çarpıcı skorla lige 3 puanla başlarken, Newcastle öne geçmesine rağmen mücadeleden puan alamadı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, Aston Villa'ya konuk olacak. West Ham United, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi ağırlayacak.
Newcastle, Callum Wilson'un 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. West Ham, 18. dakikada Aaron Cresswell ile durumu 1-1 yaptı. Newcastle, 40'ta Jacob Murphy ile 2-1 öne geçti ve soyunma odasına önde gitti.
İkinci yarı West Ham, 53. dakikada Said Benrahma, 63. dakikada Tomas Soucek ve 66. dakikada Michail Antonio'nun golleriyle durumu 4-2 yaptı ve bu skorla maçı kazandı.
West Ham çarpıcı skorla lige 3 puanla başlarken, Newcastle öne geçmesine rağmen mücadeleden puan alamadı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, Aston Villa'ya konuk olacak. West Ham United, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi ağırlayacak.