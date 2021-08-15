West Ham'dan Newcastle'a karşı müthiş dönüş!

İngiltere Premier Lig'de 6 golün atıldığı heyecan dolu mücadelede West Ham United, Newcastle'ı mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; whufc.com
Abone Ol
West Ham'dan Newcastle'a karşı müthiş dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2021 18:09
İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile West Ham United arasında oynanan maç nefesleri kesti. Newcastle mücadelede iki kez öne geçti ama kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip West Ham oldu.

Newcastle, Callum Wilson'un 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. West Ham, 18. dakikada Aaron Cresswell ile durumu 1-1 yaptı. Newcastle, 40'ta Jacob Murphy ile 2-1 öne geçti ve soyunma odasına önde gitti.

İkinci yarı West Ham, 53. dakikada Said Benrahma, 63. dakikada Tomas Soucek ve 66. dakikada Michail Antonio'nun golleriyle durumu 4-2 yaptı ve bu skorla maçı kazandı.

West Ham çarpıcı skorla lige 3 puanla başlarken, Newcastle öne geçmesine rağmen mücadeleden puan alamadı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, Aston Villa'ya konuk olacak. West Ham United, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi ağırlayacak.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.