San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, bazı NBA oyuncularının "düşündüğü kadar çok çalışmaması" nedeniyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.



Spurs pivotu NBA'de sadece bir yıl geçirmesine rağmen, daha önce kendisine ilham veren oyunculardan bazılarına olan hayranlığını kaybetmiş olabilir.



Sports Illustrated ile konuşan Wembanyama, NBA'deki çaylak sezonundaki kendisine en çok şaşırtan şeyin ne olduğu sorulduğunda, şöyle bir yanıt verdi:



"Bazılarının oyuna yaklaşım biçimi gerçekten etkileyici ve ilham verici olsa da, artık eskiden beğendiğim diğer oyuncular bulundukları noktayı hak ediyorlar mı emin olamıyorum.



Düşündüğüm kadar çok çalışmıyorlar sanki. Çocukken izlediğim bu adamlar beni hayal kırıklığına uğrattı demeyeceğim ama 'Bu mudur yani?' olmuştum."



Ligdeki ikinci sezonuna girecek olan 20 yaşındaki yıldızın, Spurs'ün yüzü olarak sıçrama yapacağı bir sezon geçirmesi bekleniyor.



