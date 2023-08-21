Welinton: 'Galibiyet alabilirdik'

Pendikspor forması giyen Welinton, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrası konuştu.



Welinton, "3 yıl Beşiktaş'ta oynadım; çok güzel anılarım ve arkadaşlarım var. Arkadaşlarımı gördüğüm için, burada tekrar oynadığım için mutluyum. Maçın kolay olmayacağını biliyorduk, ikinci yarı çok çalıştık. Daha fazla şanslarımız vardı, geri dönmek için çok çalıştık, belki galibiyet golü de bulabilirdik. Şimdilik 1 puan için mutluyuz, bir sonraki maç için çalışmalara devam edeceğiz. Burada olmak beni çok duygulandırdı. Yeni takımımla beraberim. Beşiktaş'a karşı oynamak beni duygulandırdı. Kazanmak için çıktık, takım olarak çok çalışmamız gerek. Türkiye'ye iyi bir takım olduğumuzu ispatlamalıyız." dedi.



İstanbul ekibinin yeni transferlerinden Serkan Asan ise, "Yeni takımım olduğu için mutluyum, oynama şansı bulacağım, Osman Hocam beni çağırdı. İlk hafta kötü skor vardı, o maçı unuttuk. Müthiş mücadele ettik, puan aldık. İnşallah devamı gelecek. Soyunma odasında hava muhteşem. Bu skor müthiş." diye konuştu.



