Weghorst alev aldı, çılgın maçı Ajax kazandı!

Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasında Ajax, deplasmanda Heracles'i 4-3 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Weghorst alev aldı, çılgın maçı Ajax kazandı!
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20 Ekim 2024 17:37
Son güncelleme 20 Ekim 2024 17:38
Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasında Ajax, deplasmanda Heracles ile karşılaştı. 

Asito Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, 4-3 kazandı.

 WEGHORST'TAN İKİ GOL

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Davy Klaassen, 34. dakikada Bertrand Traore ve 63 ile 82. (P) dakikalarda Wout Weghorst kaydetti. Weghorst, 59. dakikada oyuna girdi ve attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.

HERACLES 10 KİŞİ KALDI

Heracles'in golleri ise 12 ile 76. dakikada Luka Kulenovic ve 28. dakikada Mario Engels'ten geldi. 84. dakikada ise ev sahibinde Brian De Keersmaecker, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

AHMETCAN KAPLAN SÜRE ALMADI

Öte yandan Ajax'ta forma giyen milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİBİ

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül'de Beşiktaş ile karşılaşıp 4-0 galip gelen Ajax, Galatasaray ile de 30 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.

Bu sonuçla birlikte Ajax, puanını 16'ya yükseltti. Heracles ise 9 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Heracles, Twente'ye konuk olacak. Ajax ise Willem II'yi ağırlayacak.

 

 
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