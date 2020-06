Wayne Rooney: 'Liverpool ligi domine edebilir'

İngiliz futbolcu Wayne Rooney, formasını giydiği dönemde Manchester United'ın ligde yakaladığı başarıları Liverpool'un da tekrarlayabileceğini iddia etti.



Kariyerini Derby County'de sürdüren 34 yaşındaki Rooney'nin İngiliz The Times gazetesinde yer alan yazısında, "Jurgen Klopp, hiçbir takımın Manchester United gibi ligi domine edemeyeceğini söylüyor ama yanılıyor. Liverpool için basit bir yol var, Klopp'a bunu yapması için izin vermek." ifadelerini kullandı.



Liverpoollu futbolcuların geriye düştükleri anda bile her maçı kazanacağına inanarak mücadele ettiğini belirten Rooney, Manchester United'da şampiyonluklar kazandıkları dönemde takımın bu düşünce yapısına sahip olduğunu kaydetti.



16 yıl önce Old Trafford Stadı'na sadece Manchester United formasını giymek için değil, teknik direktör Alex Ferguson'un oyuncusu olmaya da gittiğini aktaran Rooney, "Aynı şey Klopp için de geçerli. Liverpool dışında bir takımda oyun için oynamak isterdim." şeklinde görüş paylaştı.



Rooney, Alex Ferguson'un yönetimindeki Manchester United ile 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.



Klopp ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, ligde 30 yıl sonraki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çok yaklaştı.