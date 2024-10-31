Warriors, Brandin Podziemski ile yola devam edecek

Golden State Warriors, genç oyuncusu Brandin Podziemski'nin kontratındaki üçüncü yıl opsiyonunu kullanarak kendisini takımda tuttuğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Warriors, Brandin Podziemski ile yola devam edecek
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31 Ekim 2024 13:57
Golden State Warriors, genç oyuncusu Brandin Podziemski'nin kontratındaki üçüncü yıl opsiyonunu kullanarak kendisini takımda tuttuğunu duyurdu.

Podziemski, Warriors tarafından 2023 NBA Draftı'nda 19. sıradan seçilmiş ve o zamandan beri takımın önemli rotasyon oyuncularından biri haline gelmişti.

İlk yılında ortalama 26.6 dakikada 9.2 sayı, 5.8 ribaund ve 3.7 asist istatistikleri yakalayan Podziemski, çaylak ilk beşine de seçilmişti.

Bu sezon dört maçta ortalama 27 dakika sahada kalan Podziemski, 9.5 sayı, 5 ribaund ve 3.5 asist istatistiklerine ulaşmış durumda.

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