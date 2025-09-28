27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
3-0
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-1
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
2-0
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-2
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
0-2
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
1-0
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
1-1
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
3-4
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Wagner Pina: "Kazanmayı biz hak eden taraf bizdik"

Trabzonspor'da Wagner Pina, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Eylül 2025 00:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wagner Pina: 'Kazanmayı biz hak eden taraf bizdik'
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenen Trabzonspor'un oyuncularından Wagner Pina, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi. 

"KAZANMAYI HAK EDEN TARAF BİZDİK"

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pina, "Sizin bahsettiğiniz gibi 3 maçtır kazanamıyorduk ama kazanmayı hak eden taraf bizdik. Bu maçların tamamından 3 puanla ayrılabilirdik. Hepsi 3 puana yakın olduğumuz maçlardı. Bugün takım olarak gayet iyi bir iş çıkardık. Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi bir iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda düşüş yaşamadıklarını vurgulayan Pina, "Düşüş olarak değerlendiremiyorum. Rakiple oynuyorsunuz, rakibiniz geride olduğu için bir şeyler yapma çabasında oluyor. Devre arasında takımlar konuşma fırsatı buluyor. Onlar da bazı şeyleri düzeltme fırsatı buluyorlar. Onların da maçı kazanabilmek umuduyla geldikleri durumlar oldu. Düşüş gibi değil ama rakibin biraz daha toparlanması diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Takım arkadaşı Onuachu'nun harika bir gol attığını aktaran Pina, sözlerini şöyle tamamladı:

ONUACHU'NUN GOLÜ İÇİN AÇIKLAMA

"Tüm maçlarımızı kazanmak için çalışıyoruz. Kazanamadığımız maçlarda iyi futbol ortaya koyduk. Buna devam eder hatta üzerine çıkabilirsek bütün maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum. Goldeki en büyük katkı Onuachu'nun. Top arkasına düştü ama çok iyi bir hareketle golü attı, harika bir gol oldu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
