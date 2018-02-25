Volkan Demirel'den Beşiktaş sözü; 'Şampiyonluk maçımız'

'KULAĞINI TIKA, YÜREĞİNLE OYNA'

Fenerbahçe'de futbolcular galibiyet için sözbirliği etti. Sarı-lacivertliler dün antrenmandan 1 saat önce toplanarak birlikte yemek yediler. Konu Beşiktaş derbisiydi.Toplantıda söz alan kaptan Volkan Demirel'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Arkadaşlar! Bu bizim şampiyonluk maçımız. Beraberlik de bizim için kötü bir sonuç değil ancak galibiyet için oynamamız gerekiyor. Eğer bu maçı kazanırsak rakibimizi safdışı etmiş olacağız.Şampiyonluk yarışında psikolojik anlamda önümüz açılacak. Herkes bu bilinç içinde sahaya çıksın ve yüreğiyle oynasınDaha sonra konuşan Mehmet Topal ise ilk defa Vodafone Park'a gidecek Kameni, İsla, Soldado, Giuliano, Dirar, Elif ve Neto'yu uyararak, "Beşiktaş'ın takımla birlikte maçı oynayan taraftarı var. Hep saha içerisindeler. Panik yapmayın. Tribünlere kulağınızı kapatın. Kendi oyununuza odaklanın" ikazında bulundu.Kaptan yeniden dümendeKalede bu akşam Volkan Demirel olacak. Midesindeki rahatsızlığı geçen tecrübeli file bekçisi emaneti Kameni'den geri alırken, kaptanlık pazubandını da takacak. Geçen hafta kaleyi koruyan ve başarılı kurtarışlara imza atan Carlos Kameni ise yedek soyunacak. Bu sezon 17 maçta kalede olan Volkan 2 sarı kart gördü.