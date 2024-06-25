Volkan Demirel'in acı günü

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel, Bodrum'da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Volkan Demirel'in acı günü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2024 19:59
Son güncelleme 25 Haziran 2024 22:05
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel (71), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Akyarlar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ali Hacı Demirel, rahatsızlanması üzerine ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Demirel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen ve büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel'in, yetkililerden bilgi aldığı gözlendi.

TFF VE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel'in vefat eden babası Ali Naci Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den paylaşılan mesajda, "A Milli Takımımızın eski kalecisi, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası futbol elçimiz, teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü de efsane kalecisinin babası için paylaştığı mesajında, "Uzun yıllar Fenerbahçemizin kalesini başarıyla koruyan efsane kaptanlarımızdan ve eski yardımcı antrenörlerimizden Volkan Demirel'in değerli babası Ali Naci Demirel'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet; Volkan Demirel başta olmak üzere Demirel ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, sosyal medyasından, babası Ali Naci Demirel'in yarın Acarkent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Görele Mezarlığı'na defnedileceği bilgisini paylaştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery