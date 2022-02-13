Volkan Demirel: "En kötü oyunumuzdu"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde Antalyaspor karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel: 'En kötü oyunumuzdu'
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13 Şubat 2022 18:43
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 3-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, "Bugün ilk yarıdaki oyunumuz, geldiğimizden bu yana oynadığımız en kötü oyundu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum." dedi.

Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını söyledi. Duran toplardan goller yediklerine dikkati çeken Demirel, ikinci yarıda kendileri adına işlerin daha da zorlaştığını söyledi.

İkinci yarı yaptıkları değişiklikler ile maçı çevirmeye çalıştıklarını anlatan Demirel, "İlk 20 dakika oyuncu çevirmeye yakındık ama olmadı. Tabii ki bahane üretmek kolay ama hafta içi oynadığımız maçın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bugün ilk yarıdaki oyunumuz geldiğimizden bu yana oynadığımız en kötü oyundu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum." dedi.

Demirel, önlerindeki haftalarda bu maçta tespit ettikleri hataları yapmamaya çalışacaklarını kaydetti.

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