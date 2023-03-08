Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor'da oyuncular için birçok takımdan teklif gelirken teknik direktör Volkan Demirel'e de bir talip çıktı.



Ömer Erdoğan'ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlüğe futbolu yeni bırakan Sedat Ağçay'ı getiren Ankaragücü, yine de hoca arayışında.



Sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel'i düşündüğü ve genç teknik adamla bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.



Volkan Demirel'in Ankaragücü'nün bu teklifine nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.





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