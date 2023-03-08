Volkan Demirel'e Süper Lig'den talip

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirecek.

, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel'e Süper Lig'den talip
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08 Mart 2023 09:18
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor'da oyuncular için birçok takımdan teklif gelirken teknik direktör Volkan Demirel'e de bir talip çıktı.

Ömer Erdoğan'ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlüğe futbolu yeni bırakan Sedat Ağçay'ı getiren Ankaragücü, yine de hoca arayışında.

Sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel'i düşündüğü ve genç teknik adamla bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Volkan Demirel'in Ankaragücü'nün bu teklifine nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.

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