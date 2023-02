Volkan Demirel: 'Christian Atsu ve Taner Savut enkaz altında'

Depremi şiddetli şekilde hisseden ve sayısız yıkılan binanın olduğu Hatay'da Nijeryalı futbolcu Christian Atsu'nun enkazdan çıkarıldığı öne sürülmüştü. Ancak son yapılan açıklamalarla, 31 yaşındaki futbolcunun henüz enkazdan çıkarılamadığı belirtildi.



Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'a yaptığı açıklamada, Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un enkazdan çıkarılamadığını açıkladı.



VOLKAN DEMİREL: "ATSU VE TANER'DEN HABER YOK"



Volkan Demirel konuyla ilgili olarak "Atsu ve Taner Savut'tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım. Çok zor şeyler yaşadık. Ben varım diye, inanıp gelen insanları incecik aralıktan, havanın bile zor geçeceği bir aralıktan çıkardık, çok şükür hepsi kurtuldu. İnsanlar gece gündüz çalışıyor, inşallah ikisi de kurtarılacak. Bütün takım ailelerine sığındı. Bilgi geldikçe ben her şeyi paylaşırım." dedi.



KULÜP DOKTORU: "HASTANEDE YOK"



Hatayspor Kulüp Doktoru Gürbey Kahveci ise Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Dörtyol Hastanesi'ne kaldırıldı" diye haber gelince özellikle gidip baktık ama yok. Şu an Taner ağabey ve Cristian Atsu'yu bulunamadı kabul ediyoruz maalesef." ifadelerini kullandı.



"İLK BİLGİLER DOĞRU DEĞİLMİŞ"



Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat "Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım. Ancak şu anda gelen bilgi Atsu ve Taner Savut hocamızın enkaz altında olduğuna dair." açıklamasını yaptı.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dün kulüpten Christian'ın canlı olarak çıkarıldığına dair haber geldi. Ama biz Christian'ın nerede olduğunu henüz doğrulayamadık. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu durum Atsu'nun ailesi için yıkıcı bir süreç olmaya devam ediyor. Christian'ı bulmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ