Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
- SMS Grup Efeler Ligi
11 Ocak Cumartesi:
12.00 TÜRŞAD-On Hotels Alanya Belediyespor (Adilcevaz)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Akkuş)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Spor Toto (Şehit Mustafa Özel)
16.00 Arkas Spor-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)
19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Fenerbahçe Medicana-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
- Vodafone Sultanlar Ligi
12 Ocak Pazar:
13.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.30 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)
17.00 Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor (Beşiktaş Fibabanka)
17.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (İBB Cebeci)
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
- SMS Grup Efeler Ligi
11 Ocak Cumartesi:
12.00 TÜRŞAD-On Hotels Alanya Belediyespor (Adilcevaz)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Akkuş)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Spor Toto (Şehit Mustafa Özel)
16.00 Arkas Spor-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)
19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Fenerbahçe Medicana-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
- Vodafone Sultanlar Ligi
12 Ocak Pazar:
13.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.30 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)
17.00 Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor (Beşiktaş Fibabanka)
17.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (İBB Cebeci)