Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor
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10 Ocak 2025 12:00
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

- SMS Grup Efeler Ligi

11 Ocak Cumartesi:

12.00 TÜRŞAD-On Hotels Alanya Belediyespor (Adilcevaz)

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Akkuş)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Spor Toto (Şehit Mustafa Özel)

16.00 Arkas Spor-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)

19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Fenerbahçe Medicana-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

- Vodafone Sultanlar Ligi

12 Ocak Pazar:

13.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.30 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)

17.00 Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor (Beşiktaş Fibabanka)

17.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (İBB Cebeci)

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