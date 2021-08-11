Voleybolda 1. lig fikstürü çekildi

Voleybol Erkekler 1. Ligi ve Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin ve Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin yeni sezon fikstür çekimi, federasyonun Ankara'daki merkezinde yapıldı.
Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.
TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, fikstür çeklişi öncesi yaptığı konuşmada, "2021-2022 voleybol sezonu kura çekimini gerçekleştiriyoruz. 2021-2022 sezonunda tüm takımlarımıza hayırlı ve sağlıklı bir sezon olması dileğiyle başarılar diliyorum." dedi.
Erkekler 1. Lig A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 9 Ekim-18 Aralık 2021 tarihlerinde, 2. devre karşılaşmaları 9 Ocak-20 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 10 Ekim–19 Aralık 2021 tarihlerinde, 2. devre karşılaşmaları 8 Ocak–19 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak.
Erkekler 1. Lig A Grunda 1. hafta maçları şöyle:
Alanya Belediyespor- Saint Joseph
Ürgüp Spor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Milas Belediyespor- Kütahya Belediyespor
Bigadiç Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor
Konya Büyükşehir Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor
Hekimoğlu GCT Bursa Vol. İHT- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor
Erkekler 1. Lig B Grunda 1. hafta maçları şöyle:
Malatya Büyükkşehir Belediyespor- TED Ankara Kolejliler
Develi Belediyespor- Maliye İhtisas
Melikgazi Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor
Haliliye Belediyespor- TÜRŞAD
Akkuş Belediyespor- Erzin Yeşilkent Spor
Hatay Spor- Niksar Belediyespor
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A Grubu'nda 1. hafta maçları şöyle:
Beşiktaş- İsytanbul Büyükşehir Belediyespor
Sivrihisar-Mihalıççık
Göztepe-Sakarya Voleybol
Fenerbahçe Terrazzo-Karşıyaka
Edremit Belediye Altınoluk- Çanakkale Belediyespor
Fethiye Bahçeşehir Koleji-Muratpaşa Belediyespor
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda 1. hafta maçları şöyle:
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor
İlbank-Çukurova Belediyespor
Büyükçekmece Vol. Akd- OSB Teknik Koleji
Numune Gençlik-Adam Voleybol
TED Ankara Kolejliler-Merinos
Kalecik Belediyespor- Vakıfbank
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin ve Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin yeni sezon fikstür çekimi, federasyonun Ankara'daki merkezinde yapıldı.
Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.
TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, fikstür çeklişi öncesi yaptığı konuşmada, "2021-2022 voleybol sezonu kura çekimini gerçekleştiriyoruz. 2021-2022 sezonunda tüm takımlarımıza hayırlı ve sağlıklı bir sezon olması dileğiyle başarılar diliyorum." dedi.
Erkekler 1. Lig A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 9 Ekim-18 Aralık 2021 tarihlerinde, 2. devre karşılaşmaları 9 Ocak-20 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 10 Ekim–19 Aralık 2021 tarihlerinde, 2. devre karşılaşmaları 8 Ocak–19 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak.
Erkekler 1. Lig A Grunda 1. hafta maçları şöyle:
Alanya Belediyespor- Saint Joseph
Ürgüp Spor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Milas Belediyespor- Kütahya Belediyespor
Bigadiç Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor
Konya Büyükşehir Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor
Hekimoğlu GCT Bursa Vol. İHT- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor
Erkekler 1. Lig B Grunda 1. hafta maçları şöyle:
Malatya Büyükkşehir Belediyespor- TED Ankara Kolejliler
Develi Belediyespor- Maliye İhtisas
Melikgazi Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor
Haliliye Belediyespor- TÜRŞAD
Akkuş Belediyespor- Erzin Yeşilkent Spor
Hatay Spor- Niksar Belediyespor
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A Grubu'nda 1. hafta maçları şöyle:
Beşiktaş- İsytanbul Büyükşehir Belediyespor
Sivrihisar-Mihalıççık
Göztepe-Sakarya Voleybol
Fenerbahçe Terrazzo-Karşıyaka
Edremit Belediye Altınoluk- Çanakkale Belediyespor
Fethiye Bahçeşehir Koleji-Muratpaşa Belediyespor
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda 1. hafta maçları şöyle:
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor
İlbank-Çukurova Belediyespor
Büyükçekmece Vol. Akd- OSB Teknik Koleji
Numune Gençlik-Adam Voleybol
TED Ankara Kolejliler-Merinos
Kalecik Belediyespor- Vakıfbank