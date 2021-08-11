Voleybolda 1. lig fikstürü çekildi

Voleybol Erkekler 1. Ligi ve Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi.



Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin ve Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin yeni sezon fikstür çekimi, federasyonun Ankara'daki merkezinde yapıldı.



Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.



TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, fikstür çeklişi öncesi yaptığı konuşmada, "2021-2022 voleybol sezonu kura çekimini gerçekleştiriyoruz. 2021-2022 sezonunda tüm takımlarımıza hayırlı ve sağlıklı bir sezon olması dileğiyle başarılar diliyorum." dedi.



Erkekler 1. Lig A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 9 Ekim-18 Aralık 2021 tarihlerinde, 2. devre karşılaşmaları 9 Ocak-20 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.



Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 10 Ekim–19 Aralık 2021 tarihlerinde, 2. devre karşılaşmaları 8 Ocak–19 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak.



Erkekler 1. Lig A Grunda 1. hafta maçları şöyle:



Alanya Belediyespor- Saint Joseph



Ürgüp Spor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor



Milas Belediyespor- Kütahya Belediyespor



Bigadiç Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor



Konya Büyükşehir Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor



Hekimoğlu GCT Bursa Vol. İHT- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor







Erkekler 1. Lig B Grunda 1. hafta maçları şöyle:



Malatya Büyükkşehir Belediyespor- TED Ankara Kolejliler



Develi Belediyespor- Maliye İhtisas



Melikgazi Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor



Haliliye Belediyespor- TÜRŞAD



Akkuş Belediyespor- Erzin Yeşilkent Spor



Hatay Spor- Niksar Belediyespor







Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A Grubu'nda 1. hafta maçları şöyle:



Beşiktaş- İsytanbul Büyükşehir Belediyespor



Sivrihisar-Mihalıççık



Göztepe-Sakarya Voleybol



Fenerbahçe Terrazzo-Karşıyaka



Edremit Belediye Altınoluk- Çanakkale Belediyespor



Fethiye Bahçeşehir Koleji-Muratpaşa Belediyespor







Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda 1. hafta maçları şöyle:



Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor



İlbank-Çukurova Belediyespor



Büyükçekmece Vol. Akd- OSB Teknik Koleji



Numune Gençlik-Adam Voleybol



TED Ankara Kolejliler-Merinos



Kalecik Belediyespor- Vakıfbank







