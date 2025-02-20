Voleybol'da haftanın programı belli oldu

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 23'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
- SMS Grup Efeler Ligi
21 Şubat Cuma:
15.00 Altekma-Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
22 Şubat Cumartesi:
12.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
13.00 TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Adilcevaz)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor (Akkuş)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Şehit Mustafa Özel)
19.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
- Vodafone Sultanlar Ligi
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Beşiktaş Fibabanka)
23 Şubat Pazar:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo (Mimar Sinan)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)
18.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Hasan Doğan)
24 Şubat Pazartesi:
15.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<