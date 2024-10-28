Voleybol'da haftanın programı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 5. hafta maçları 29-30 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol'da haftanın programı!
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28 Ekim 2024 11:54
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6'ncı, SMS Grup Efeler Ligi'nde 5'inci hafta maçları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

29 Ekim

15.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Aras Kargo (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)

18.00 Zerenspor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank (Hasan Doğan)

SMS Grup Efeler Ligi

30 Ekim Çarşamba:

13.00 TÜRŞAD-Akkuş Belediyespor (Adilcevaz)

15.00 Altekma-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

16.00 Spor Toto-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)

17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

19.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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