Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6'ncı, SMS Grup Efeler Ligi'nde 5'inci hafta maçları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
29 Ekim
15.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Aras Kargo (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)
18.00 Zerenspor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank (Hasan Doğan)
SMS Grup Efeler Ligi
30 Ekim Çarşamba:
13.00 TÜRŞAD-Akkuş Belediyespor (Adilcevaz)
15.00 Altekma-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
16.00 Spor Toto-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
19.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
29 Ekim
15.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Aras Kargo (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)
18.00 Zerenspor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank (Hasan Doğan)
SMS Grup Efeler Ligi
30 Ekim Çarşamba:
13.00 TÜRŞAD-Akkuş Belediyespor (Adilcevaz)
15.00 Altekma-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
16.00 Spor Toto-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
19.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.