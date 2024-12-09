Voleybol: Avrupa kupalarında Türk takımlarının maç programı

Voleybolda bu hafta 6 Türk ekibi, Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Voleybol: Avrupa kupalarında Türk takımlarının maç programı
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09 Aralık 2024 12:34
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

 Maç programı şu şekilde:


CEV Şampiyonlar Ligi

10 Aralık Salı:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin (Almanya)

19.30 VakıfBank-FC Porto (Portekiz)


11 Aralık Çarşamba:

20.00 Fenerbahçe Medicana-Vasas Obuda (Macaristan)


CEV Kupası

10 Aralık Salı:

14.00 Türk Hava Yolları-MBH-Bekescsaba (Macaristan)

21.00 Volley Mulhouse (Fransa)-Kuzeyboru

CEV Challenge Kupası

12 Aralık Perşembe:

19.30 Galatasaray Daikin-Sm'Aesch Pfeffingen (İsviçre)

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