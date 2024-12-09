Voleybol: Avrupa kupalarında Türk takımlarının maç programı

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.



Maç programı şu şekilde:





CEV Şampiyonlar Ligi



10 Aralık Salı:



19.00 Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin (Almanya)



19.30 VakıfBank-FC Porto (Portekiz)





11 Aralık Çarşamba:



20.00 Fenerbahçe Medicana-Vasas Obuda (Macaristan)





CEV Kupası



10 Aralık Salı:



14.00 Türk Hava Yolları-MBH-Bekescsaba (Macaristan)



21.00 Volley Mulhouse (Fransa)-Kuzeyboru



CEV Challenge Kupası



12 Aralık Perşembe:



19.30 Galatasaray Daikin-Sm'Aesch Pfeffingen (İsviçre)



