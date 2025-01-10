Vitor Pereira, orta saha istiyor!

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, FA Cup'ta Bristol City ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, orta saha için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Vitor Pereira, "Orta saha için çalışıyoruz. Piyasa, fırsatlarla ilgili. Bizim için yeni bir orta saha için hamle yapıp yapamayacağımız önemli olacak. Neler yapabileceğimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Wolves, daha önce Reims'te 27 yaşındaki stoper Emmanuel Agbadou'yu 20 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



