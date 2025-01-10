Vitor Pereira, orta saha istiyor!

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, orta saha transferi konusunda çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vitor Pereira, orta saha istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2025 19:10
Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, FA Cup'ta Bristol City ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, orta saha için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vitor Pereira, "Orta saha için çalışıyoruz. Piyasa, fırsatlarla ilgili. Bizim için yeni bir orta saha için hamle yapıp yapamayacağımız önemli olacak. Neler yapabileceğimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Wolves, daha önce Reims'te 27 yaşındaki stoper Emmanuel Agbadou'yu 20 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery