Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 4-0'lık galibiyetle hem moral buldu hem de ligdeki iddiasını korudu. Ancak bu karşılaşma öncesi Vitor Pereira'nın ilk 11 seçimi eleştiriler almıştı. Ancak Pereira'nın orta sahada hazırladığı planlar işe yaradı.



İrfan Can, Mert Hakan ve Zajc gibi etkili, pas oyununa yatkın orta sahaların sakat ya da cezalı olması sebebiyle sıkıntı yaşanıyordu.



Bu nedenle Mesut Özil'in arkasında Sosa'nın oynaması beklense de Vitor Pereira ilginç bir karara imza attı. Defansif ve kesici özellikleri ile bilinen iki altı numara Gustavo ve Crespo birlikte oynadı. Teknik heyetin iki altı numara ile çıkmasının temel nedeni takımın ve camianın kırılgan olmasıydı. Arka arkaya kaybedilen puanlar sonrası Ç.Rizespor maçı çok kritik bir hale geldi.



Puan kaybedilmesi durumunda Vitor Pereira'nın da ayrılığı gündeme gelecekti. Bu nedenle olası bir gol yenmesi takımın ve taraftarın maç içinde kırılmasına, panik yaşanmasına neden olabilirdi.



Orta sahayı defansif açıdan güçlü bir hale getiren Pereira, Sosa'yı "B Planı" olarak tuttu. İlk yarıyı önde kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarı Jose Sosa'nın girmesiyle farka gitti.



Vitor Pereira, takımı her ne kadar kağıt üzerinde net favori olsa da Ç.Rizespor maçında önce sağlam oynamayı tercih etti ve bunun karşılığını aldı.







