Vinicius Junior'a iki maç ceza!

Real Madrid'in Valencia ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Vinicius Junior, iki maç ceza aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vinicius Junior'a iki maç ceza!
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07 Ocak 2025 23:53
Real Madrid'in ligde Valencia ile oynadığı erteleme maçında kırmızı kart gören Vinicius Junior'un cezası belli oldu.

Brezilyalı yıldız, kırmızı kart nedeniyle iki maç men cezası aldı. Vinicius Junior, ligdeki Mallorca ve Las Palmas maçlarında forma giyemeyecek.

Real Madrid, Vinicius Junior'un iki maçlık cezasına itirazda bulunacak.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid'in, 24 yaşındaki futbolcuya da kırmızı kart nedeniyle para cezası vereceği belirtildi.

Real Madrid'de bu sezon 22 maçta süre bulan Vinicius Junior, 13 gol attı ve 9 asist yaptı.

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