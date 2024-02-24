Vincenzo Montella'nın gözü Serdar Dursun'da!

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor maçında ikinci yarı oyuna girerek, takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan Serdar Dursun'a A Milli Takım kapıları açılabilir. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vincenzo Montella'nın gözü Serdar Dursun'da!
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24 Şubat 2024 13:47
Son güncelleme 24 Şubat 2024 13:48
Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı Kasımpaşa müsabakasını tribünden izleyecek olan Vincenzo Montella'nın bir gözü de forma giymesi halinde Serdar Dursun'un üzerinde olacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'da İtalyan teknik adam Vincenzo Montella kadrosunu yavaş yavaş kafasında oluşturmaya başladı. 49 yaşındaki teknik adam Süper Lig'deki hemen hemen her maçı yerinde izlemeye özen gösteriyor.

SEMİH KILIÇSOY DİKKATLERİ ÇEKTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'taki çıkışından oldukça memnun olduğu ve mart ayında Avusturya ile Macaristan'la oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda Semih Kılıçsoy'a da yer vereceği öğrenildi. İtalyan hoca, Beşiktaş'taki performansını A Milli Takım'da da sürdürmesi halinde Semih'i Euro 24 kadrosuna da ekleyebilir.

MONTELLA'NIN BİR GÖZÜ DE SERDAR DURSUN'DA

Sezon başında gittiği Karagümrük'ten devre arası transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun'a yeniden A Milli Takım kapıları açılıyor. EURO 24'te hücum hattında parlamaya aday yıldızların yanında tecrübeli isimler de görmek isteyen Vincenzo Montella, Adana Demirspor döneminde iki kez kadrosuna katmak için görüşme yaptığı ve çok beğendiği Serdar Dursun'u listesine yazdı.

KASIMPAŞA MAÇINDA İZLEYECEK

İsmail Kartal'la çıkış yaptığı 2021 yılında ilk kez A Milli Takım'dan davet alan ve Ay-Yıldızlı formayla çıktığı 10 maça 7 gol sığdırıp hafızalarda yer edinen deneyimli golcü, yeniden döndüğü Fenerbahçe'de şans bulduğu ilk maçta da fileleri havalandırıp dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı Kasımpaşa müsabakasını tribünden izleyecek olan İtalyan teknik adamın bir gözü de forma giymesi halinde Serdar Dursun'un üzerinde olacak.  

 
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