Vincent Aboubakar uçuşa geçti

İlk 4 maçında gol sevinci yaşayamayan Vincent Aboubakar, son dönemde uçuşa geçmişti.



Ankaragücü maçında 1 gol, Başakşehir mücadelesinde ise 1 gol ve 1 asiste imza atan Kamerunlu yıldız, alınan 6 puanın mimarı oldu. 31 yaşındaki santrfor aynı performansını idmanlarda da sürdürmeye devam ediyor.



Dün gerçekleştirilen çift kale maçlarda ortaya koyduğu performansın yanı sıra özverisi ile de öne plana çıkan deneyimli futbolcu, dar alandaki taktik çalışmada bir ilk devrede 5, diğer devrede 7 olmak üzere toplamda 12 kez fileleri havalandırdı.



Aboubakar, cumartesi günü oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında da takımının en büyük gol silahı olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ