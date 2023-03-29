Beşiktaş'ta çıktığı son 3 maçında da gol atan Vincent Aboubakar, şovuna Fenerbahçe karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Kadıköy'deki son karşılaşmasında Sarı-Lacivertli kaleyi 20 dakikada 2 kez sarsan Abou, özel olarak hazırlanacağı derbiye damga vurmak istiyor.



Siyah-Beyazlı formayla üçüncü dönemine sessiz bir giriş yapan Vincent Aboubakar, ilk 4 karşılaşmada gol atamamıştı. Formundan memnun olmaması sebebiyle 4 yıldır beraber çalıştığı Türk asıllı Belçikalı özel antrenörü Selim Demirci'yi İstanbul'a getirten Kamerunlu, yaptığı özel idmanlarla yükselişe geçmişti.



ÖZEL ÇALIŞMALARA DEVAM



Demirci'yle yaptığı antrenmanların ardından 3 maçta 3 gol atan Abou, takımına 3 karşılaşmalık galibiyet serisini getirmiş ama durmama kararı almıştı. Milli arada ülkesi Kamerun'a giden tecrübeli futbolcu, İstanbul'a dönüşte Demirci'yle özel çalışmalarına devam edecek. Yıldız isim, derbiye de özel idmanlarla hazırlanıp Sarı- Lacivertliler karşısında Kara Kartal'a zaferi getiren isim olmaya çalışacak.



KADIKÖY'E SON GİTTİĞİNDE 2 GOL ATMIŞTI



Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı daha önce 4 karşılaşmada forma giyen Vincent Aboubakar, rakip fileleri 3 kez sarsmayı başarmıştı. 29 Kasım 2020'de Kadıköy'de oynanan ve 4-3 sona eren karşılaşmaya adeta damga vurarak 2 gol birden kaydeden Kamerunlu süperstar, Ülker Stadı'nda yine şovuna devam etmeyi planlıyor.



CENK VE GHEZZAL DESTEK VERECEK



Kadıköy'deki son mücadelesinde 4 ve 20. dakikalarda sahneye çıkarak gollerini kaydeden Aboubakar, özel olarak hazırlanarak çıkacağı karşılaşmada Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun başta olmak üzere takım arkadaşlarının da desteğiyle 3 puanı hedefliyor.



